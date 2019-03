In calo le azioni Sony e Nintendo dopo la presentazione di Google Stadia

Come riportato da Bloomberg, nel corso della giornata di mercoledì (giorno successivo alla presentazione di Google Stadia) le azioni di Nintendo e Sony Corporation hanno registrato un brusco calo sul mercato azionario.

Nello specifico, le azioni Nintendo hanno registrato un - 4.6% mentre Sony perde il 4.5%, il calo più importante segnalato nelle ultime settimane per le due aziende. Secondo Amir Anvarzadeh di Asymmetric Advisors Pte "questo servizio renderà la vita difficile alle piattaforme già esistenti" con chiaro riferimento a PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Asumi Maeda di Sony Interactive Entertainment ha commentato la vicenda dichiarando che "la vivacità del mercato dovrebbe rendere felici tutti i giocatori", Bloomberg ha contatto anche Nintendo, tuttavia la casa di Kyoto non ha voluto diffondere dichiarazioni in merito.

Phil Spencer ha commentato Google Stadia e la presentazione del servizio spendendo parole di elogio per Big G e per il suo progetto, ricordando ai membri della divisione Xbox che "adesso è arrivato il momento di far funzionare la strategia alla quale stiamo lavorando da molto tempo", rimandando all'E3 di giugno per scoprire il futuro di Microsoft e del brand Xbox. L'arrivo di Cuphead su Nintendo Switch potrebbe rappresentare un buon indizio, in questo senso...