In Cina, alcuni titoli per Nintendo Wii saranno giocabilli legalmente su Nvidia Shield

Sebbene non sia la prima volta che sentiamo parlare di giochi persui dispositivi- tramite l'utilizzo di emulatori di dubbia legalità - grazie allo store cinese disarà possibile farlo in modo ufficiale.

Nel trailer dello store online cinese della console è possibile vedere diverse grandi produzioni come XCOM: Enemy Unknown e Tekken 7, ma ciò che salta più all'occhio è la presenza di New Super Mario Bros Wii e The Legend of Zelda: Twilight Princess perfettamente giocabili sulla console che monta Android come sistema operativo.

Stando a quanto riportato dall'analista Daniel Ahmad, i giochi avranno un prezzo che si aggirerà attorno ai 10 $, e saranno in grado di mantenere lo stesso framerate delle versioni Wii ma con una risoluzione a 1080p, allora non raggiungibile dalla celebre console Nintendo. In aggiunta, come comunicato dalla testata Engadget, in futuro Punch-Out!! e Super Mario Galaxy si aggiungeranno al catalogo di titoli Wii giocabili su Nvidia Shield, e più avanti saranno supportati anche i giochi per Nintendo GameCube.