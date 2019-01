In Cucina con Kenobit, New Super Mario Bros U Deluxe e 7 giorni in diretta oggi su Twitch

Sono ben tre gli appuntamenti live in programma sul canale Twitch per la giornata di oggi, tra cui due rubriche (una con protagonista Fabio "Kenobit" Bortolotti) e il gameplay di New Super Mario Bros U Deluxe.

Alle 17:00 Francesco Fossetti e Kenobit saranno i protagonisti di uno speciale appuntamento dedicato alla cucina e ai videogiochi, un connubio perfetto che troverà ampio spazio in una diretta pomeridiana che arriva non a caso all'ora della merenda...

Alle 20:00 si prosegue con Sette Giorni, il rotocalco con le notizie più calde della settimana che sta per terminare, alle 21:00 invece spazio a New Super Mario Bros U Deluxe per Nintendo Switch giocato per l'occasione in multiplayer.

Tutte le dirette andranno in onda come di consueto solamente sul canale Twitch di Everyeye.it, vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica poco prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è obbligatoria per poter interagire con la redazione e la community. Vi aspettiamo!