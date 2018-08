In Cyberpunk 2077 sarà possibile fallire delle quest come in The Witcher 3

A due giorni di distanza dalla pubblicazione del primo, lunghissimo video gameplay di Cyberpunk 2077, emergono nuovi dettagli sulla struttura delle quest del gioco.

Il senior quest designer Philipp Weber ha svelato che i giocatori, agendo in modo errato, potranno fallire alcune quest, esattamente come accade in The Witcher 3: Wild Hunt. "Ciò, tuttavia, non porterà al game over. L'unico game over contemplato è quello conseguente alla morte. Per questo motivo, il fallimento di una missione farà parte della vostra storia e dovrete fare i conti con le conseguenze".

Ha poi specificato che non sarà possibile uccidere tutti i personaggi non giocanti, poiché alcuni di essi saranno fondamentali per la trama. "Vogliamo raccontare una bellissima storia, e le nostre storie fanno sempre affidamento sui personaggi", ha dichiarato.

Cosa ne pensate di queste scelte? Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è in sviluppo per PC e console della corrente generazione, ma è ancora privo di una data d'uscita. In una lunga lettera ai fan, CD Projekt RED ha spiegato che da qui al lancio del gioco molte delle cose mostrate nel reveal potrebbero cambiare.