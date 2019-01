In Fortnite è ancora pieno inverno: presto in arrivo la nuova arma 'Granata Congelante'!

L'inverno in Fortnite non sembra voler smettere di sorprendere i giocatori! Dopo l'arrivo in game del bizzarro Pupazzo di Neve Subdolo, sembra proprio che anche una nuova granata a tema natalizio stia per fare il suo ingresso nel Titolo di Epic Games!

Da numerose segnalazione sembra infatti che il menu in-game di Fortnite stia anticipando ai giocatori l'arrivo di una nuova interessante arma. Denominata "Granata Congelante", su di essa non sono ad ora noti molti dettagli, fatta ovviamente eccezione per l'aspetto. Quest'ultima ha infatti le sembianze molto simili a quelle del viso di un classico pupazzo di neve natalizio, con tanto di occhi, naso e sorriso! Potete vederne un'immagine di anteprima in apertura a questa news o nel Tweet che trovate in calce. L'arma è per ora contrassegnata con la generica dicitura "Coming Soon", perciò non ci resta che attendere ulteriori informazioni in merito alla data di introduzione in Fortnite.

Nonostante questa aggiunta invernale, vi ricordiamo che la neve presente nella mappa di Gioco sta progressivamente sciogliendosi, rivelando così nuovi misteri celati al di sotto della bianca coltre. Tra questi, vi ricordiamo la presenza di un misterioso Prigioniero nell'area di Picco Polare, del quale si iniziano ad intravedere le sembianze. Fino ad ora, su questa strana figura non sono emersi molti dettagli, attendiamo quindi fiduciosi che il freddo abbandoni l'isola per saperne di più!