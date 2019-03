In Fortnite esordisce la Pistola a Focile: ecco come funziona!

Nel corso della giornata di mercoledì 20 marzo, Epic Games ha reso disponibile l'aggiornamento 8.11 di Fortnite, con il quale ha, come di consueto, introdotto alcune interessanti novità.

Tra queste, troviamo la Pistola a Focile, introdotta al pubblico dalla Software House con queste parole: "Toc, toc... Chi è là? Pistola a focile, ecco chi è! Scegliete il tempismo perfetto e sbalzate via il nemico o voi stessi con questa nuova arma!". Lo strumento è dunque ora disponibile a giocatori e giocatrici all'interno della modalità di gioco Battaglia Reale: vediamo le sue principali caratteristiche.

Innanzitutto, la Pistola a Focile è disponibile in-game in una variante comune ed in una variante non comune e può essere reperita nei Bottini a Terra. Il funzionamento della nuova arma è inoltre legato ad un'interessante meccanica: gli effetti prodotti saranno infatti diversi a seconda della nostra distanza dall'avversario. Di seguito i dettagli principali:

Il danno inflitto si riduce all'aumentare della distanza da cui la Pistola a Focile viene utilizzata. Per ottimizzare il risultato, sarà necessario avvicinarsi il più possibile : il danno a corto raggio sarà infatti pari a 86/90.

: il danno a corto raggio sarà infatti pari a 86/90. Più ci si trova vicino al bersaglio, inoltre, più il colpo della Pistola a Focile respingerà lontano il bersaglio. Attenzione però: il contraccolpo respinge indietro anche chi spara. Per evitare il contraccolpo, l'utilizzatore dell'arma può accovacciarsi.

Infine, vi segnaliamo che la Pistola a Fucile utilizza munizioni pesanti e che deve essere: il tempo richiesto per questa operazione è di 3 secondi.In chiusura, vi ricordiamo che l'aggiornamento 8.11 di Fortnite ha introdotto altre novità nella modalità Salva il Mondo e Creativa