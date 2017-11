In Germania nasce l'Esports-Bundes Deutschland, associazione ufficiale dedicata all'esport

, la tedesca("BIU") e 20 squadre professionistiche e semi-professionistiche si sono incontrate per fondare l'("ESBD").

L'annuncio è arrivato nella giornata di ieri, con il lancio del sito web ESBD e dei social media. L'organizzazione si propone di organizzare gli esport in Germania e di agire in modo simile a una federazione sportiva professionale nel modo in cui rappresenta giocatori, club, squadre e organizzatori di tornei a tutto campo.

Dall'immagine allegata alla notizia, emergono chiaramente nomi importanti, sia per i giocatori coinvolti che per le squadre come BiG e Unicorns of Love. H2k è un altro nome di rilievo, mentre ALTERNATE aTTaX e Playing Ducks potrebbero essere molto familiari. Wind and Rain hanno recentemente partecipato all'IEM Oakland per PlayerUnknown's Battlegrounds.

Il consiglio di amministrazione di EBSD è il seguente:

Niklas Timmermann – Esport agent;

Dr. Fabian Laugwitz - socio associato per ACT Legal Frankfurt firm;

Martin Müller - Magdeburg Esports e.V. presidente e co-fondatore;

Jan Pommer - Direttore del team e delle relazioni della Federazione per ESL.

Il neo eletto presidente dell'ESBD, Hans Jagnow, ha affermato: "Stiamo iniziando con un buon tempismo. Vogliamo approfittare di questa opportunità per parlare con tutte le parti interessate e migliorare le condizioni per tutti coloro che sono coinvolti negli esport. Ci siamo anche posti l'obiettivo di far sì che l'esport sia presto riconosciuto come uno sport a tutti gli effetti".

Insomma, pare che anche i nostri vicini teutonici si stiano muovendo (organizzati ed efficienti come sempre) nella direzione imboccata da altri paesi. Il fenomeno esport sta assumendo contorni impossibili da ignorare, tanto che se ne è discusso in un summit tenutosi a Busan lo scorso 13 novembre.

In Italia – almeno per il momento – siamo ancora ai blocchi di partenza. Come al solito in molti parlano, ma in pochi ci stanno veramente mettendo anima e corpo per sostenere il movimento.