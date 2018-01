In Giappone apre un negozio che vende e abiti e accessori originali di Yakuza

ha aperto all'interno dello Shinjuku Marui Annex di Tokyo uno store temporaneo dedicato alla serie Yakuza: il negozio vende abbigliamento e accessori tratti dai vari episodi della saga e in particolar modo da

Giacche, pantaloni, scarpe, bracciali e orologi dei personaggi e poi accessori come ciotole e piatti, adesivi, accendini, portachiavi e tanto altro merchandising tratto da Yakuza 2 Kiwami. Il negozio resterà aperto fino al 31 gennaio, lo store sembra aver riscosso un discreto successo, con centinaia di persone in coda per acquistare abbigliamento e gadget.

Ricordiamo che Yakuza 2 Kiwami è ancora privo di una data di uscita in Occidente mentre Yakuza 6 The Song of Life arriverà in Europa il 20 marzo, in esclusiva su PlayStation 4.