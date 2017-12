In Giappone Nintendo Switch ha già venduto in totale più unità di Wii U

ha appena raggiunto un nuovo importante traguardo, almeno per quanto concerne il mercato videoludico giapponese: in soli nove mesi ha piazzato oltre 3.3 milioni di console, riuscendo di fatto a superare le vendite totali cheha collezionato in ben 5 anni di commercializzazione.

Nello specifico, Wii U ha piazzato 3.3 milioni di unità da dicembre 2012 a dicembre 2017, mentre all'ibrida della Grande N sono bastati poco più di 9 mesi (per la precisione dal 3 marzo 2017) per superare questi numeri. Continua dunque la grande striscia positiva di Switch, che dopo aver fatto meglio perfino di Playstation 2 nel suo primo anno di vita in Giappone e aver raggiunto quota 10 milioni di unità nel mondo, si porta a casa un altro incredibile risultato. Come conseguenza di tutto questo successo, Tatsumi Kimishima ha affermato che Nintendo si aspetta vendere 20 milioni di Switch nel corso del prossimo anno fiscale.