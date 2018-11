In Monster Hunter World è cominciato il festival Stelle d'Inverno!

Il festival Stelle d'Inverno ha ufficialmente aperto i battenti in Monster Hunter World. I cacciatori che visiteranno la Caccia Celeste potranno ammirare le nuove decorazioni e lo staff vestito con abiti invernali. Anche l'Assistente e i Poogie possono indossare dei costumi speciali. L'evento rimarrà attivo fino al 17 dicembre.

Per tutta la durata di Stelle d'Inverno verranno rese nuovamente disponibili quasi tutte le precedenti missioni evento, incluse quelle esclusive del festival. La lista completa può essere liberamente consultata a questo indirizzo. Si tratta di un'occasione preziosissima per recuperare i materiali di equipaggiamento speciale mancanti.

Partecipando alle missioni esclusive i cacciatori potranno collezionare i Buoni stelle d'inverno per forgiare le armature della serie Orione α (alto grado) e della serie Orione (basso grado), oltre al set Gatto di neve per il compagno. La missione evento I combinaguai della foresta ricompensa i giocatori con dei Buoni Rallus rigidus. I buoni sono utilizzabili per migliorare il martello Puntaspilli rigidus, ispirato alla creatura leggendaria.

Gli articoli e i servizi delle strutture saranno offerti a costi ridotti. I saldi sono indicati da una nave speciale ormeggiata nel porto di Astera, accompagnata da una melodia in sottofondo.

Normalmente è possibile ottenere un singolo Buono megafortuna al giorno come bonus di accesso, ma durante il festival diventeranno due! In più, verrà regalato anche un Buono stelle d'inverno. Ogni giorno ci saranno nuove richieste limitate, che permetteranno di ottenere Buoni stelle d'inverno, così come i Fuochi d'artificio a stella. È possibile scambiare Buoni stelle d'inverno e ottenere Fuochi d'artificio a stella presso l'Alchimista. Ogni mercoledì e domenica, inoltre, è possibile ottenere Stampe wyvern oro.

Presso la mensa della Caccia Celeste è disponibile il nuovo piatto invernale. Per tutta la durata dell'evento sarà disponibile il costume dell'assistente Spirito Invernale, mentre i Poogie avranno a disposizione il Cappotto delle stelle.

Ci sarà davvero tanto da fare nei prossimi giorni, non c'è che dire. Monster Hunter World, intanto, è diventato il gioco Capcom più venduto di sempre.