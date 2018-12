In occasione del Natale, Pokemon GO augura ai Giocatori 'incredibili vacanze'!

Nel corso dell'estate del 2018, Pokemon GO ha compiuto due anni. In questo periodo di tempo, Niantic ha introdotto numerose aggiunte nel Gioco, tra cui le tanto attese Sfide tra Allenatori.

Anche in occasione del periodo invernale, la Software House ha organizzato numerosi eventi, per celebrare la stagione natalizia in grande stile. Il mese di Dicembre di Pokemon GO è infatti stato ricco di eventi speciali legati a questo particolare periodo dell'anno. Oggi, con l'arrivo della giornata di Natale, Niantic ha deciso di rivolgersi direttamente a tutti gli utenti di Pokemon GO, per augurare loro buone feste e rammentare una funzione presente nel gioco.

Sull'account Twitter ufficiale di Pokemon GO Italia è infatti comparso un cinguettio a tema, che potete trovare in calce a questa news. Al suo interno, possiamo leggere l'augurio di Niantic: "Con l'occasione delle Festività Natalizie di tutti gli Allenatori del Mondo, auguriamo a tutti incredibili vacanze!". A questo segue un invito a tema natalizio: "Diffondete il buonumore inviando oggi un pacco amicizia a un amico di Pokemon GO!".



Vi rammentiamo che i Pacchi Amicizia sono stati introdotti nel gioco nel corso dell'estate di quest'anno. Sulle pagine di Everyeye potete trovare una breve Guida a questa funzione di Pokemon GO, a cura di Davide Leoni.