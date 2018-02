In occasione dell'EA Play 2018 avremo un assaggio di Anthem e del nuovo Battlefield

Iniziano i preparativi per l'E3 2018 anche in casa: la compagnia statunitense ha quest'oggi annunciato la nuova edizione di, evento che ormai tiene annualmente in occasione della fiera losangelina.

Electronic Arts promette ancora più titoli, postazioni da gioco e contenuti per l'EA Play 2018. Avremo modo di seguire l'evento tramite EA.com, che non mancherà di aggiornare costantemente i giocatori su tutte le novità, oppure dai canali di alcuni content creator presenti su YouTube, Twitch, Facebook, Twitter. Personaggi del mondo social saranno nuovamente presenti in loco per trasmettere live streaming sui giochi più attesi di EA.

Un ultimo importante appunto ci svela che all'EA Play 2018 i giocatori avranno occasione di provare la prossima esperienza di Battlefield, nonché dare nuovamente uno sguardo ad Anthem, nuovo ambizioso progetto in via di sviluppo presso gli studi di BioWare.

L'evento avrà luogo a Los Angeles dal 9 all'11 giugno presso l'Hollywood Palladium (sabato dalle 23:00 - 5:00; domenica e lunedì dalle 19:00 - 5:00, orario italiano). I biglietti saranno messi in vendita durante la primavera, e quest'anno permetteranno ai partecipanti di ottenere un accesso agevolato alle postazioni dei propri titoli preferiti.