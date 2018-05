In Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee non potremo far evolvere gli starter

Dopo mesi di rumor e voci di corridoio, Nintendo ha finalmente tolto i veli a Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, spin-off che strizzano l'occhio a Pokemon GO e che segneranno il debutto del franchise su Switch.

I trailer di annuncio pubblicati nella giornata di ieri ci hanno presentato alcune delle feature di questi due nuovi titoli, tuttavia molti aspetti della produzione restano ancora ignoti. Quest'oggi apprendiamo da Game Informer che proprio come accadeva in Pokemon Giallo, neanche in Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee potremo far evolvere i nostri starter, anche se, ovviamente, sarà possibile ottenere Flareon, Vaporeon, Jolteon e Raichu facendo evolvere altri esemplari di Eevee e Pikachu. Cosa ne pensate di questa decisione?

Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee saranno disponibili esclusivamente su Nintendo Switch a partire dal 19 novembre, e sono adesso disponibili per il preordine su Amazon Italia assieme alla Poke Ball Plus. I due titoli supporteranno i controller di movimento, anche se non saranno necessari per giocare e, pur presentando meccaniche di cattura simili a quelle di Pokemon GO, proporranno un combat system a turni come i capitoli classici. Game Freak ha inoltre confermato la presenza degli scambi e delle battaglie online.