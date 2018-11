In Red Dead Online stanno piovendo barche dal cielo

Rockstar Games ha saggiamente deciso di lanciare Red Dead Online in versione Beta, visto che progetti così ambiziosi e vasti possono presentare glitch e bug di varia natura, che è meglio risolvere prima del debutto ufficiale. Quello scovato nella giornata di ieri, ad esempio, è decisamente bizzarro.

Numerosi giocatori stanno segnalando l'apparizione di dozzine di barche tra le strade di a Saint Denis. La città è circondata dal fiume Lannahechee, ma ciò non giustifica affatto la loro presenza tra le abitazioni! Stando alle testimonianze degli utenti che si sono imbattuti in questo insolito problema, le barche appaiono dal nulla oppure piovono letteralmente dal cielo. Quando ciò si verifica, diventa piuttosto problematico spostarsi in città e il framerate cala vistosamente, come potete vedere voi stessi nel video allegato in cima.

La causa di questo problema risulta del tutto ignota. Secondo un utente di Reddit, qualcuno potrebbe aver trovato un exploit in grado di farle apparire dove non dovrebbero. Si tratta, in ogni caso, di una speculazione che non ha ancora trovato alcuna conferma. Fatto sta, che "ieri piovevano barche laggiù".

Vi siete imbattuti anche voi in questo insolito e bizzarro fenomeno? Intanto, Rockstar Games ha svelato i suoi piani per il supporto a Red Dead Online, che sarà un'esperienza in costante espansione. Visto ciò che ha fatto, e sta continuando a fare, con GTA Online, non abbiamo alcun motivo per cui dubitarne. Non mancheranno migliorie all'esperienza di gioco, tra le quali, ci auguriamo, sia compresa anche la risoluzione di glitch come questo appena descritto.