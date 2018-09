In Red Dead Redemption 2 si potranno smembrare gli arti e colpire gli organi vitali

Oggi vi abbiamo proposto una nuova Anteprima di Red Dead Redemption 2, parlando delle caratteristiche più interessanti dell'attesissimo gioco di Rockstar. Per quanto riguarda il sistema di combattimento, il gioco includerà gli smembramenti agli arti e la possibilità di mirare agli organi vitali.

Sparando da distanza ravvicinata con un fucile a pompa, saremo in grado di smembrare gli arti e la testa dei nostri nemici, eseguendo una kill a dir poco brutale.

Inoltre, il sistema di mira Dead-Eye - che consente di allineare una serie di colpi prima di fare fuoco - può anche essere aggiornato per colpire gli organi vitali. Potenziando l'abilità, infatti, saremo in grado di vedere i punti deboli dei nemici attraverso una vista a raggi x del loro corpo, con la possibilità di colpire gli organi vitali come il cuore.

Eseguendo un'uccisione particolarmente impressionante, inoltre, il gioco enfatizzerà la nostra kill con una telecamera cinematografica al rallentatore che si muove verso il bersaglio. Questa verrà attivata in base a vari fattori come la precisione del colpo e la distanza di tiro.

Per quanto riguarda le altre novità emerse nella giornata di oggi, Rockstar Games ha confermato che Red Dead Redemption 2 potrà essere giocato anche con la visuale in prima persona, per tutta la durata dell'avventura, un po' come visto in Grand Theft Auto 5.

Ricordiamo che il nuovo gioco western di Rockstar è previsto in uscita il prossimo 26 ottobre su PS4 e Xbox One.