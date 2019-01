In Sekiro per la prima volta il protagonista di un gioco FromSoftware parlerà

Sembra che FromSoftware abbia intenzione di raccontare una storia più profonda su alcuni dei protagonisti di Sekiro Shadows Die Twice, adottando uno stile decisamente improntato sulla narrativa come in passato, ma ponendo più enfasi sui personaggi e sulle loro relazioni.

In una recente intervista concessa a Game Informer, gli sviluppatori hanno raccontato di voler costruire la storia del gioco intorno ai personaggi coinvolti, incluso il protagonista The Wolf. E proprio l'avere un personaggio al centro della storia fa parte del loro tentativo di raggiungere lo scopo.

"Stiamo provando a raccontare la storia drammatica, se vogliamo, di queste persone" ha detto il marketing and communication manager Yasuhiro Kitao, citando come esempio il Giovane Lord e la sua relazione con The Wolf. Il non essere riuscito a proteggerlo è parte di ciò che mette in moto i principali eventi del gioco. Ma l'altro principale cambiamento nello storytelling di Sekiro è che il protagonista per la prima volta in un titolo di FromSoftware, parlerà.

"Dirà qualche cosa di tanto in tanto ma sì, non vi annoierà a morte con monologhi costanti" ha aggiunto Kitao, che ha poi chiarito che questo nuovo approccio alla narrativa non farà in modo da cancellare i tratti caratteristici tipici dei lavori della software house (che nel frattempo è al lavoro su due giochi ancora non annunciati), come il lasciare pezzi di storia da far scoprire ai giocatori attraverso la descrizione degli oggetti, o l'esplorazione del mondo di gioco.

Kitao ha addirittura dato una definizione di questa caratteristica, chiamandola "Storytelling frammentato". Sekiro Shadows Die Twice sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 22 Marzo.