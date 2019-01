In Sekiro:Shadows Die Twice sarà possibile 'origliare' le conversazioni degli Avversari

In occasione di un ampio coverage realizzato dalla Redazione di Game Informer, è stato possibile apprendere numerose nuove informazioni su Sekiro: Shadows Die Twice.

Dopo aver rivelato che per sconfiggere i Boss di Sekiro:Shadows Die Twice dovremo ricorrere ad ogni strumento a disposizione nel nostro arsenale, FromSoftware svela alcuni intriganti dettagli relativi alla correlazione tra esplorazione e sistema di combattimento. Ad offrire informazioni in merito è Masaru Yamamura, Lead Game Planner presso la Software House nipponica.

Discorrendo con Game Informer, lo sviluppatore ha infatti sottolineato come esplorare le varie aree di gioco potrà garantire al nostro personaggio un certo vantaggio sui nemici. Tra le meccaniche più interessanti troviamo sicuramente la possibilità di utilizzare un rampino per raggiungere aree sopraelevate. In questo modo, potremo osservare i nostri avversari da una posizione privilegiata, prima di iniziare una fase di combattimento. Ancora più interessante, il nostro alter-ego videoludico avrà la possibilità di utilizzare un vero e proprio approccio stealth, grazie al quale potrebbe essere in grado di avvicinarsi non visto ad alcuni avversari. Tra le conseguenze più intriganti, vi sarà la possibilità di utilizzare questa opzione per cercare di origliare conversazioni altrui. Queste ultime potrebbero infatti fornire indizi utili sulle debolezze di nemici ed avversari.



Per i Lettori particolarmente interessati al Combat System di Sekiro:Shadows Die Twice, ricordiamo che recentemente sono state rilasciate da FromSoftware dichiarazioni relative alle Boss-Fight o all'utilizzo della spada.