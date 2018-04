In Shenmue 1 HD non sarà possibile far avanzare velocemente il tempo

Dopo l'entusiasmo per l'annuncio della raccolta di Shenmue 1 e 2 in HD sono rimasti alcuni dubbi sulle feature con cui SEGA ha intenzione di confezionare i due prodotti. Una di queste è sicuramente la meccanica che nel secondo capitolo permetteva di far avanzare velocemente il tempo, assente nel primo Shenmue ed anche nella sua versione HD.

La saga di Yu Suzuki infatti integra un ciclo giorno/notte, che forza il giocatore a trovarsi nel posto giusto al momento giusto per compiere alcuni incarichi. Mancare ad un appuntamento vuol dire dover aspettare di poterlo eseguire il giorno dopo, ma in Shenmue è presente anche un limite di tempo e se non saprete gestirlo in modo ottimale potreste incappare nel game over.

Un sistema che non è piaciuto a molti giocatori, di cui Sega si è occupata aggiungendo nel secondo capitolo della saga la possibilità di far avanzare velocemente il tempo, in modo molto simile a The Elder Scrolls e Fallout. Purtroppo però questa feature non sarà presente nel remake in HD del primo Shenmue, in quanto Sega sta cercando di rimanere il più fedele possibile ai titoli originali.

Saremo quindi costretti ad arrivare nei luoghi desiderati in perfetto orario, magari con un po' d'anticipo per essere sicuri di non dover aspettare fino al giorno seguente per completare una missione.