In Splatoon 2 sta per tornare Il triplete compatto

ha annunciato su Twitter ai fan diche nella giornata di domani farà ritorno l'arma Triplete Compatto, già presente nell'originale "splattatutto" pubblicato su

A differenza del primo Splatoon, questo Triplete Compatto arriva nell'arsenale dei giocatori equipaggiato con granata come arma secondaria e Jet splat come colpo speciale. Il nuovo equipaggiamento è previsto per domani mattina in Splatoon 2, esclusiva già disponibile per console Nintendo Switch. Nel tweet di Nintendo allegato alla notizia potete vedere in anteprima alcune immagini del Triplete Compatto.

Da ieri è inoltre disponibile il Tinturicchio master, di cui potete vedere un video seguendo questo collegamento.