In The Awesome Adventures of Captain Spirit saranno presenti indizi su Life is Strange 2

Michel Kotch e Raoul Barbet di Dontnod Entertainment hanno rivelato alcune interessanti informazioni su The Awesome Adventures of Captain Spirit, titolo story-driven gratuito in arrivo il prossimo 26 giugno ambientato nell'universo di Life is Strange.

I due sviluppatori ci svelano che il gioco includerà alcuni segreti ed easter egg direttamente collegati a Life is Strange 2 che ci riveleranno alcuni dettagli sulla trama e sui personaggi della seconda stagione. Un motivo in più per scaricare The Awesome Adventures of Captain Spirit, che, ricordiamo, sarà disponibile gratuitamente a partire dal 26 giugno 2018 su su PlayStation 4, Xbox One e PC. Cosa ne pensate di questa trovata?