The Evil Within 2: come attivare la modalità in prima persona su PC

A quanto pare, all'interno della versione PC di, l'ultimo lavoro di, si nasconde una visuale in prima persona completamente funzionante.

Non sappiamo per quale motivo gli sviluppatori abbiano deciso, non solo di progettarla, ma anche di lasciarla all'interno del gioco, seppur nascosta. Fatto sta che è possibile giocare l'intera avventura in questo modo accomunando, per certi versi, The Evil Within 2 a Resident Evil 7. Oppure, possiamo considerarlo con un altro dei tanti Easter Egg nascosti nel gioco.

Per abilitarla, è sufficiente aprire la console e digitare “pl_FPS 1”. I giocatori possono mirare, sparare e interagire con le ambientazioni. Nonostante non sia il modo in cui è stato pensato il gioco, è davvero divertente.

Se non sapete come abilitare la console, seguite questi semplici passi:

Create un collegamento del gioco sul desktop, cliccate su di esso con il tasto destro e andate in proprietà. Aggiungete il parametro +com_allowconsole 1 in fondo all'indirizzo all'interno del campo Destinazione; Avviate il gioco dal collegamento; Premete il tasto Insert sulla tastiera per aprire la console.

Potete avere un assaggio della visuale in prima persona guardando il video in cima alla notizia.

The Evil Within 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se siete curiosi di trovare gli 8 Easter egg nascosti nel gioco, vi consigliamo di seguire questa guida.