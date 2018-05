In vendita da oggi i biglietti per il Pokemon GO Fest 2018

Allenatori di Pokemon GO, siete pronti per una passeggiata nel parco? A partire da oggi, venerdì 11 maggio, i biglietti per l'evento Pokémon GO Fest 2018 A Walk in the Park saranno disponibili per l'acquisto.

Acquistate i biglietti e raggiungeteci a Chicago il 14 o il 15 luglio per una nuova esperienza di Pokémon GO unica nel suo genere nello storico parco cittadino del Lincoln Park. Con i biglietti potrete accedere al percorso a piedi di 28,9 chilometri che attraversa una serie di habitat dei Pokémon. Mentre passeggiate nel parco, incontrerete Pokémon diversi in base all'habitat. Potrete condurre una nuova ricerca speciale per ottenere fantastici premi. Quando non siete a caccia di Pokémon, potete rilassarvi nelle apposite lounge per i team e conoscere nuovi amici.

La Pokémon GO Fest 2018 durerà un fine settimana, ma gli Allenatori potranno interagire con gli habitat dei Pokémon nel parco solo per un giorno. In altre parole, un Allenatore che acquista un biglietto per l'evento di sabato non può catturare Pokémon nel parco la domenica, anche se ha acquistato un biglietto per la domenica. Non riuscite a venire a Chicago o ad acquistare un biglietto? Nessun problema! Gli Allenatori possono festeggiare la Pokémon GO Fest 2018 in un modo unico in tutto il mondo, maggiori dettagli in arrivo nelle prossime settimane.