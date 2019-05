Inaba di PlatinumGames loda Apex Legends e si dice interessato ai Battle Royale

Durante un' intervista concessa a VGC, il boss di PlatinumGames Atsushi Inaba ha parlato del futuro della compagnia e dei progetti in lavorazione presso lo studio, tra i quali spiccano Bayonetta 3 e un nuovo gioco molto originale.

Nel corso della medesima chiacchierata, è stato toccato anche uno degli argomenti più caldi del momento, quello dei battle royale. Il boss ha ammesso che si tratta "di un genere molto interessante" e che gli piacerebbe scoprire cosa sarebbe in grado di tirarne fuori PlatinumGames. Se un progetto del genere dovesse concretizzasi, il team giapponese svilupperebbe un titolo unico:"Non faremmo qualcosa che avrebbe a che fare solamente con le sparatorie. Con Apex Legends l'asticella della qualità si è alzata così tanto che non andremmo in quella direzione. Sarebbe molto interessante fare qualcosa in quel genere con lo stile che ci contraddistingue".

Cosa ne pensate delle sue parole? Vi piacerebbe giocare ad un battle royale in salsa PlatinumGames? Inaba è anche tornato sulla discussa cancellazione di Scalebound, titolo in sviluppo in esclusiva per Xbox One. A quanto pare, le colpe non sono tutte di Microsoft...