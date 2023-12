Inalare i fumi di Steam Deck fa male e dovreste proprio smettere, dice Valve

Per quanto possa sembrarvi assurdo, su Reddit sono in molti ad ammettere di trarre piacere dall'inalazione dei fumi e delle polveri che fuoriescono dalle apposite feritoie di Steam Deck. Beh, non dovreste assolutamente farlo, secondo Valve.

Il servizio client di Valve ha risposto ad un cliente che metteva in mostra la sua esperienza con l'inalazione dei fumi di Steam Deck: la riposta? Chiara e concisa.

"Come tutti i dispositivi elettronici, non è consigliabile inalare i fumi che fuoriescono dalle feritoie di Steam Deck. Non ci sono controindicazioni stringenti in questo senso ma sarebbe meglio evitare di inalare queste emissioni. Non è un meme, davvero, evitate simili comportamenti per salvaguardare la vostra salute." Quindi, anche se quei fumi vi sembrano buoni, evitate di farli arrivare nel vostro corpo, polmoni, gola e naso vi ringrazieranno.

E per quanto tutto questo potrebbe sembrarvi molto strano, vi ricordiamo che c'è gente che ha leccato le cartucce di Nintendo Switch per scoprire come queste ultime siano amarissime. La plastica delle schede è trattata infatti con benzoato di denatonio, sostanza che le rende semplicemente disgustose, estremamente amare e vomitevoli al contatto la lingua. Si tratta di una accortezza che Nintendo ha usato per evitare che i bambini piccoli o gli animali possano mettere in bocca le cartucce.