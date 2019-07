Inarrestabile Crash Team Racing Nitro Fueled: è ancora in testa alla classifica italiana

Non ci sono dubbi che il ritorno di CTR sia un grandissimo successo, e le 550.000 copie vendute da Crash Team Racing Nitro Fueled a livello digitale e solo nel mese di giugno non fanno che confermarlo, ed il gioco è ancora in cima alle classifiche italiane di vendita.

Complice anche un piccolo rallentamento di Super Mario Maker 2, vero e proprio rivale del titolo di Beenox in queste settimane di testa a testa (per approfondire sul nostro sito trovate sia la recensione di Crash Team Racing Nitro Fueled, sia la recensione di Super Mario Maker 2, i principali candidati al titolo di "gioco dell'estate"), il remake del celebre racing arcade dedicato a Crash Bandicoot e soci dell'epoca PS1 sembra non avere davvero rivali.

L'esclusiva Nintendo è infatti scesa dal podio, sia per quanto riguarda la classifica per piattaforma, dove è stata superata dal redivivo GTA V e da Call of Duty Black Ops 4, sia in quella aggregata, che comprende cioè le copie vendute su tutte le piattaforme, dove è scesa addirittura in quint posizione, mentre CTR mantiene la vetta in entrambe le classifiche.

Andiamo a vedere tutte le posizioni nel dettaglio.

Classifica per piattaforma:

Crash Team Racing Nitro Fueled (PS4) Grand Theft Auto V (PS4) Call of Duty Black Ops 4 (PS4) Super Mario Maker 2 (Nintendo Switch) Marvel Ultimate Alliance 3 (Nintendo Switch) Red Dead Redemption 2 (PS4) Horizon Zero Dawn (PS4) Minecraft Nintendo Switch Edition (Nintendo Switch) Minecraft PlayStation Edition (PS4) F1 2019 (PS4)

Classifica aggregata: