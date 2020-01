Inaspettatamente, Nintendo Switch è apparsa sul palco dei Grammy Awards 2020!

Durante la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards 2020 svoltasi la scorsa notte, è successo qualcosa di decisamente inaspettato... Una Nintendo Switch è apparsa sul palco durante il discorso di ringraziamento di Tyler the Creator!

Il rapper statunitense, che lo scorso anno ha dato alle stampe il suo quinto lavoro in studio, Igor, si è aggiudicato il Grammy Award per il miglior album rap dell'anno. Quando è stato proclamato vincitore, è stato accompagnato sul palco da sua madre e dall'amico e collaboratore Davon Wilson, meglio conosciuto come Jasper Dolphin. Ebbene, quest'ultimo aveva una Nintendo Switch tra le mani, di colore blu e rosso neon, davvero impossibile da non notare! Si tratta senza dubbio di un oggetto decisamente insolito da portare su un palcoscenico come quello dei Grammy Award!

Cosa ci faceva Jasper Dolphin con una Nintendo Switch tra le mani? Non è passato molto tempo prima che qualcuno decidesse di chiederlo su Twitter. A quanto pare, il rapper stava giocando a Pokémon Spada e Scudo mentre sedeva tra il pubblico durante la cerimonia di premiazione. Si sa, certe cose vanno per le lunghe, e in qualche modo bisogna pur ammazzarlo il tempo... Trovate il video del discorso di premiazione in cima a questa notizia: l'ibrida di Kyoto appare a partire dal minuto 1:43.