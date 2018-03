Inazuma Eleven Ares si mostra nel suo primo trailer ufficiale

In occasione di un recente livestream,ha mostrato il primo trailer ufficiale di Inazuma Eleven Ares , il nuovo capitolo della serie in arrivo questa in Giappone nel corso dell'estate su

Inazuma Eleven Ares è stato annunciato nel 2016, ma è soltanto con il trailer di oggi che possiamo vedere per la prima volta il gioco in azione. Il filmato ci permette di dare una prima occhiata a diversi aspetti del titolo, spaziando dalle fasi esplorative ai dialoghi, passando naturalmente per le partite di calcio da disputare in campo.

Come sempre, nel corso dei match potremo utilizzare gli iconici personaggi della serie, sfruttando a nostro vantaggio le varie abilità a loro disposizione, in quello che si preannuncia ancora una volta un gioco a metà strada fra un calcistico e un JRPG. Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla produzione, vi ricordiamo che Inazuma Eleven Ares sarà disponibile nel corso di questa estate in Giappone, nella speranza che il gioco possa arrivare prima o poi anche in Occidente.

Per tutte le altre novità riguardanti il mondo videoludico, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.