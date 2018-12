Inazuma Eleven Ares è stato nuovamente rinviato da Level-5

Durante il livestream, il CEO di Level- 5 Akihiro Hino ha annunciato un nuovo rinvio per Inazuma Eleven Ares: il gioco è ora previsto entro maggio 2019 in Giappone, non è chiaro se questo ritardo influirà anche sul lancio in Occidente.

Hino fa sapere che lo sviluppo del nuovo Inazuma Elven è iniziato tardi rispetto al previsto e Level-5 ha dovuto assumere nuovo personale oltre ad avvalersi della collaborazione di team esterni per completare i lavori in tempo, processo che ha richiesto alcune settimane di pratiche burocratiche, contribuendo ad allungare i tempi.

Il presidente di Level-5 fa inoltre sapere che probabilmente il gioco includerà anche elementi tratti dalla serie animata Inazuma Eleven Orion (attualmente in onda in Giappone), infine viene rivelato come Inazuma Eleven Ares sia ancora un working title e dunque non il nome ufficiale del gioco.