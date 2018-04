Inazuma Eleven Ares torna a mostrarsi con un nuovo spot TV giapponese

Level-5 ha pubblicato il primo spot TV giapponese di Inazuma Eleven Ares, il nuovo capitolo della serie in arrivo nella Terra del Sol Levante su Nintendo Switch, PlayStation 4, dispositivi iOS e Android. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Inazuma Eleven Ares sarà ambientato in un mondo parallelo, dopo gli eventi narrati nel primo capitolo della serie: la storia verrà raccontata attraverso la prospettiva dei tre protagonisti Ryoukei Haizaki, Asuto Inamori e Yuuma Nosaka.

Dopo il primo trailer ufficiale pubblicato da Level-5 lo scorso marzo, dunque, Inazuma Eleven Ares è tornato a mostrarsi con uno nuovo spot televisivo nipponico. Come sempre, il titolo si presenta come un gioco a metà strada fra un calcistico e un JRPG, con la possibilità di sfruttare le abilità dei vari personaggi nel corso delle partite. Ricordiamo che Inazuma Eleven Ares sarà disponibile nel corso di questa estate in Giappone su Nintendo Switch, PlayStation 4, dispositivi iOS e Android, nella speranza che il gioco possa arrivare anche in Occidente nei mesi a venire.

Anche voi sperate che Inazuma Eleven Ares venga confermato prima o poi per l'Europa? Per tenervi aggiornati con tutte le altre novità, invece, potete consultare come sempre la nostra rubrica dedicata alle notizie più importanti della settimana appena trascorsa.