Inazuma Eleven Champions' Great Road è stato rinviato un'altra volta?

Sembra che Level-5 stia riscontrando un bel po' di problemi durante lo sviluppo di Inazuma Eleven: Champions’ Great Road, gioco di ruolo a sfondo calcistico precedentemente conosciuto con il sottotitolo di Ares.

L'uscita, inizialmente prevista su PlayStation 4, Nintendo Switch e dispositivi mobili iOS e Android durante l'autunno del 2018, venne dapprima posticipata all'inverno dello stesso anno, poi a maggio 2019 e infine alla primavera del 2020. I fan più attenti, in ogni caso, hanno scoperto che sul sito ufficiale è stato rimosso il riferimento alla stagione primaverile: ora campeggia un generico 2020, senza alcun indizio temporale.

Level-5 non ha ancora diramato un comunicato ufficiale, ma tutto lascia supporre che la data d'uscita di Inazuma Eleven: Champions’ Great Road sia stata posticipata ancora una volta. Nessuna modifica, invece, per quanto concerne le piattaforme di destinazione, che risultano ancora essere PS4, Nintendo Switch, iOS e Android. Nei piani iniziali della compagnia giapponese, il gioco avrebbe dovuto accompagnare la messa in onda della serie televisiva in 26 episodi Inazuma Eleven: Ares, che è stata trasmessa come da programma dal 6 aprile al 28 settembre 2018 in Giappone.