Inazuma Eleven Great Road of Heroes: nuovo rinvio, uscirà nel 2023

Non c'è pace per Inazuma Eleven Great Road of Heroes di Level-5: il gioco è stato annunciato nel 2018 con uscita prevista per l'anno successivo, salvo poi sparire completamente dai radar. Adesso arrivano delle novità, anche se non proprio positive.

Il CEO di Level-5 ha pubblicato un video per annunciare che Inazuma Eleven Great Road of Heroes è stato rimandato al 2023 in Giappone, non sono state fornite motivazioni precise a riguardo, se non la volontà di rifinire al meglio il progetto per dare ai fan il gioco di Inazuma Eleven che aspettano da anni.

Inazuma Eleven Great Road of Heroes rappresenterà "il culmine della serie Inazuma Eleven" e Level-5 vuole dare vita ad un gioco capace di soddisfare i fedelissimi fan della saga, anche a costo (come accaduto) di un rinvio piuttosto consistente in termini temporali.

Lo studio ha anche approfittato dell'occasione per mostrare il gioco su Nintendo Switch chiarendo in ogni caso come si tratti solamente di un work in progress, il prodotto finale sarà "incomparabile con quanto visto in questa clip", ribadisce il CEO di Level-5.

Inazuma Eleven Great Road of Heroes è atteso per il 2023 su PS4, Nintendo Switch, iOS e Android, queste le piattaforme inizialmente annunciate ma chissà che non siano destinate a cambiare.