Inazuma Eleven Victory Road, pronti a provare il gioco Level-5? Presto uscirà la demo

C'è tanta attesa per l'avvenire videoludico del titolo Level-5 dedicato alla nota serie di Inazuma Eleven. Come confermato dall'azienda verso la fine del 2023, Inazuma Eleven Victory Road uscirà anche su Steam, oltre che sulle piattaforme degli ecosistemi PlayStation, Nintendo, iOS e Android. Il 2024 sarà importante per Inazuma Eleven Victory Road.

Durante lo svolgimento del Tokyo Games Show 2023, la compagnia alle prese con il suddetto titolo ha confermato che giungerà prossimamente una demo di Inazuma Eleven Victory Road, ma quest'oggi sono emersi maggiori dettagli: Level-5 pubblicherà una Beta Test demo su console PlayStation 4/5 e PC. Si tratta di una notizia importante per i fan della serie, i quali potranno presto o tardi mettere mano su questa avventura videoludica.

Ma quando sarà possibile prendere parte ai test? Sfortunatamente, Level 5-non ha ancora annunciato una data ufficiale per le piattaforme dapprima citate, ma in compenso c'è una buona notizia per i possessori della console ibrida Nintendo: la demo di Inazuma Eleven Victory Road uscirà prima per Switch il 28 marzo. Mancano pochi giorni al tanto atteso debutto del titolo in forma preliminare, ma voi cosa ne pensate di quest'ultime notizie? Prenderete parte alla Worldwide Beta Test Demo pensata per i fan della serie? Se sì, giocherete su Nintendo Switch, o attenderete la controparte per PlayStation e Steam?

