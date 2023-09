Inazuma Eleven Victory Road è più vivo che mai: il gioco uscirà anche su PS5

Inazuma Eleven: Victory Road è scomparso dai radar per moltissimo tempo. Il titolo calcistico di stampo ruolistico si è allontanato dalla scena videoludica e, mentre scarseggiavano le notizie sul gioco, il peso di tutto questo si è fatto sentire tra i fan, i quali attendono di provare il prodotto entro il 2023. Ma che fine ha fatto il gioco?

Con la pubblicazione di oggi dei nuovi trailer dei giochi di Level-5, l'utenza ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Inazuma Eleven Victory Road è ancora previsto per il 2023, ma nel frattempo sono giunte alcune novità interessanti: oltre alle già annunciate versioni per PS4, Nintendo Switch, iOS e Android, gli amanti del brand calcistico di Inazuma Eleven potranno iniziare e portare al termine la propria avventura anche su PlayStation 5.

Inazuma Eleven Victory Road uscirà, quindi, anche su PS5. La comunicazione, come detto poco prima, è giunta dalla stessa Level-5 grazie all'ultimo trailer pubblicato dalla software house, ove è possibile vedere diverse sequenze in-game e non solo. Il ritorno di Inazuma Eleven è previsto per quest'anno, ma si attendono ulteriori novità per l'esatta data d'uscita del progetto che si prospetta essere imprescindibile per i fan della serie. Curiosi di provare Inazuma Eleven Victory Road? Il 2023 ha ancora pochi mesi a sua disposizione, perciò non resta che aspettare ancora un po'.