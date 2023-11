Gli incantesimi della strega Morrigan in un cosplay Dragon Age Dreadwolf

L'uscita di Dragon Age Dreadwolf non appare troppo lontana, stando alle parole dell'insider Jeff Grubb. Tuttavia, vista la recente situazioni problematica sorta in casa BioWare la finestra d'uscita del prossimo titolo della saga GDR fantasy potrebbe essere stata spostata più in avanti.

La software house canadese da ormai qualche mese sta vivendo una sorta di rivoluzione interna. Il team di tester di Dragon Age Dreadwolf è stato licenziato, ma questa è solo l'ultima operazione di licenziamenti intrapresa dallo sviluppatore. In precedenza, un gran numero di dipendenti aveva denunciato BioWare per una non giusta liquidazione. Questo sfoltimento e i problemi legali che ne sono derivati potrebbero aver causato ritardi nel progetto, anche se Dragon Age Dreadwolf dovrebbe uscire nel 2024 secondo un curriculum.

Mentre la software house risolve questa problematica interna, i social media dell'azienda hanno pubblicato una spettacolare interpretazione che prepara i giocatori a Dreadwolf. In questo cosplay di Morrigan da Dragon Age vediamo la strega, grande protagonista della trilogia classica e possibile relazione amorosa del Custode, pronta a incantare con le sue magie. Nella serie di scatti realizzati dalla cosplayer Star Nacho vediamo la strega delle selve, figlia della potente Flemeth, pronta a lanciare una magia di fuoco, aggirarsi per le strade di una città con il suo bastone magico e ammirare la vastità del mare da una scogliera.