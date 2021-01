Quanto ha incassato in tutto GTA 5 di Rockstar Games?

Grand Theft Auto V è stato pubblicato nel 2013, per PlayStation 3 e Xbox 360, ovvero ben due generazioni fa. Nonostante questo è ancora molto giocato, grazie anche alla riedizione per PlayStation 4/Xbox e PC ed al prossimo arrivo su PS5 e Xbox Series X/S.

Il gioco di Rockstar Games ha avuto un successo incredibile: quanto ha incassato durante tutti questi anni di vendite?

Un dato di agosto 2020 parla chiaro: GTA V ha venduto almeno 135 milioni di copie. Una cifra record, che piazza questo titolo in cima alla classifica dei videogiochi più venduti, esattamente al terzo posto dopo Minecraft e Tetris. Attraversando ben due generazioni di console, il quinto capitolo della serie Grand Theft Auto ha incassato in totale 6 miliardi di dollari, superando di gran lunga le vendite non solo di qualsiasi altro videogame, ma anche delle produzioni cinematografiche più famose come Star Wars e Avatar, che non sono andati oltre i 4 e i 2,8 miliardi rispettivamente. C'è da dire però che i costi di produzione di GTA V ammontano a 137 milioni di dollari, più di blockbuster di Hollywood come Watchmen e Prometheus, inoltre Rockstar ha dovuto spendere circa un miliardo di dollari (cioè un sesto rispetto a tutti gli incassi) in cause legali!

Il primo trailer di GTA V è il più visto per un videogioco di azione/avventura e il titolo ha conquistato anche il primato di videogioco con entrate più alte mai realizzate da un'opera d'intrattenimento in 24 ore, conseguentemente è il videogioco con maggiori guadagni in 24 ore.

