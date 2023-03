Quanto ha incassato Hogwarts Legacy? Sembra più di un miliardo di dollari

Hogwarts Legacy ha goduto di un lancio di assoluto livello, vendendo 12 milioni di copie in pochi giorni e incassando 850 milioni di dollari solo nei primi dieci giorni, cifra che però oggi è stata ampiamente superata stando a quanto dichiarato da una celebre leaker.

Secondo Millie A, il gioco di WB Games avrebbe agilmente superato quota un miliardo di dollari di entrate per il publisher, questi dati non sono confermati ma Millie A ha dimostrato più volte di rivolgersi ad ottime fonti e dunque ci sono buone probabilità che effettivamente Hogwarts Legacy abbia superato il miliardo di dollari in poco meno di un mese.

E ricordiamoci che parliamo di dati riferiti alle sole versioni PC, PS5 e Xbox Series X/S dal momento che il videogioco ambientato nel Mondo Magico deve ancora uscire su PS4 e Xbox One (dove arriverà a inizio maggio) e su Nintendo Switch (il lancio è previsto per il mese di luglio).

Ad oggi Hogwarts Legacy è stato giocato per oltre 400 milioni di ore e continua a dominare le classifiche: in Gran Bretagna Hogwarts Legacy ha venduto più di Elden Ring, sono bastate cinque settimane per superare le vendite totali di dodici mesi del gioco di FromSoftware nel Regno Unito, davvero niente male.