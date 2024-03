Incassi da record per Monopoly Go: il gioco gratis supera i 2 miliardi di dollari

Nel corso delle ultime ore è stata pubblicata una notizia davvero sorprendente per quel che riguarda gli introiti che Scopely ha ottenuto grazie al suo Monopoly Go.

Il free to play per dispositivi mobile, che è disponibile dallo scorso aprile 2023, ha ufficialmente raggiunto (e superato) i due miliardi di dollari in ricavi. Si tratta di una cifra considerevole se si tiene in conto del fatto che il gioco è disponibile sugli scaffali virtuali di Google Play Store e App Store da meno di un anno. Un simile risultato è stato ottenuto grazie al quantitativo di utenti attivi ogni giorno, tra i quali sembrerebbero esserci numerosi giocatori disposti a spendere in microtransazioni. Stando a quanto dichiarato da Javier Ferreira, co-CEO di Scopely, ogni giorno ci sono dagli otto ai dieci milioni di giocatori attivi, indice dell'interesse da parte del pubblico nei confronti del free to play. Per quel che riguarda invece il numero di download, il post pubblicato sul portale ufficiale della software house si parla di ben 150 milioni di giocatori che hanno installato l'applicazione sul loro dispositivo.

In attesa di scoprire come si evolverà il gioco nei prossimi mesi e se ci sarà un evento per celebrare il primo anniversario, vi ricordiamo che Monopoly Go può essere scaricato gratuitamente su dispositivi Android e iOS.