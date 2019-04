Incendio di Notre Dame: Ubisoft regala Assassin's Creed Unity, gratis su PC

Il catastrofico incendio di Notre Dame del 15 aprile spinge i vertici di Ubisoft a regalare la versione PC di Assassin's Creed Unity per omaggiare la Cattedrale più famosa di Parigi invogliandoci a visitarne la sua trasposizione videoludica.

Il messaggio di Ubisoft che accompagna questa iniziativa ne illustra i termini e spiega perchè il colosso transalpino abbia deciso di rendere del tutto gratuita la versione digitale di Assassin's Creed Unity scaricabile dal negozio di Uplay:

"Alla luce del devastante incendio di Notre-Dame di Parigi, Ubisoft desidera offrire ai giocatori di tutto il mondo la possibilità di vivere la maestosità e la bellezza della cattedrale in Assassin’s Creed Unity su PC. Dal 17 aprile alle 16:00 al 25 aprile alle 09:00 (ora locale) potrai scaricare la versione PC di Assassin’s Creed Unity gratuitamente, e il gioco sarà disponibile per sempre nella tua libreria di Uplay.



Esortiamo coloro che desiderano contribuire al restauro e alla ricostruzione della Cattedrale a unirsi a Ubisoft, effettuando una donazione".

Per poter ottenere una copia gratuita di Assassin's Creed Unity è necessario iscriversi a Uplay (la sottoscrizione è completamente gratuita) o effettuare il login da altri portali come Facebook, Xbox Live, PlayStation Network o Twitch. Recentemente, diversi utenti già in possesso del titolo sono tornati a giocarlo per rendere omaggio alla Cattedrale, mentre altri si chiedono se le accurate scansioni tridimensionali compite da Ubisoft per dare forma all'universo free roaming di AC Unity possa in qualche modo contribuire alla ricostruzione di Notre Dame.