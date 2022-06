L'inconfondibile Fienile Rosso di Minecraft diventa realtà grazie ad un set LEGO

Dopo aver parlato del set LEGO della Panetteria di Minecraft, quest’oggi ci soffermiamo su un altro set legato al fortunato titolo Mojang: Il Fienile Rosso.

LEGO® ha lanciato infatti sul proprio store web, nei LEGO store sparsi sul territorio italiano e presso i negozi di giocattoli il set del Fienile Rosso, disponibile a 99,99 Euro, che permette di immergersi ulteriormente nel fantastico mondo di Minecraft.

Col Fienile Rosso è infatti possibile coltivare e raccogliere vegetali, prendersi cura degli animali come mucche, cavalli, capre e galline, ma anche catturare il pericoloso zombie a cavallo sulla gallina. Come gli altri set, anche questo si apre a vari utilizzi e varie avventure, essendo riconfigurabile, ed include tutti i personaggi Minecraft più popolari come l’allevatore selvaggio, il fantino sulla gallina e gli animali da fattoria.

Il set riconfigurabile misura 14cm in altezza, 26cm di larghezza e 24cm di profondità ed offre infinite possibilità di gioco, essendo composto da 799 pezzi.

Insomma, si tratta di un altro modo per far diventare reale quello che è stato uno dei titoli più popolari degli ultimi tempi. LEGO ha lanciato diversi set a tema Minecraft, tutti disponibili attraverso i classici canali di vendita, tra cui figura l'esplosivo set LEGO del Bastione di Nether.