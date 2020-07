Incontra la redazione al Bug Arcade Bar di Milano il 17 luglio, maratona su Twitch

Ve lo avevamo promesso: appena la situazione legata all'emergenza Coronavirus lo avrebbe permesso, ci saremo adoperati per organizzare un mini evento dedicato alla community di Everyeye.it. E adesso possiamo finalmente dirvi tutto!.

Venerdì 17 luglio saremo al Bug Arcade Bar di Milano (Via Magolfa 23, 20143 Milano), un locale vicino al mondo dei videogiochi e del retrogaming con tanti cabinati arcade e console liberamente utilizzabili dai clienti che desiderano sorseggiare una birra o un cocktail accompagnati da un buon videogioco.

Francesco Fossetti, Alessandro Bruni, Marco Mottura, Todd e Cydonia vi aspettano per scambiare quattro chiacchiere, discutere delle novità in arrivo e giocare con le novità del momento, da Ghost of Tsushima a Paper Mario The Origami King. Una mini maratona trasmessa anche in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 11:00 alle 19:00, potete raggiungerci in qualsiasi momento, anche dopo la fine della live saremo pronti a fare serata con voi, ovviamente in totale sicurezza.

All'interno del Bug Arcade Bar vengono rispettate tutte le misure precauzionali in base alle normative vigenti, inoltre è disponibile anche uno spazio esterno a prova di distanziamento sociale. Vietato mancare, dunque! Per tutti gli aggiornamenti e le informazioni potete seguire il Bug Arcade Bar su Instagram e Facebook.