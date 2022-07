L'incredibile collezione retrogaming di Masahiro Sakurai, papà di Kirby e Smash Bros

Dopo aver scoperto che un nuovo capitolo di Super Smash Bros. è improbabile senza la presenza di Masahiro Sakurai a dirigerlo, sono in molti a domandarsi a cosa stia lavorando il papà di Kirby e di Smash Bros. da un paio d'anni a questa parte. La risposta, a quanto pare, sarebbe la sua personalissima collezione di videogiochi retro.

Stando ad un post su Twitter dello stesso Sakurai, che trovate riportato in calce, il Director di Super Smash Bros. Ultimate avrebbe infatti una sconfinata collezione di videogiochi retro, che sembra comprendere produzioni vintage come GoldenEye 007 e Batman per Nintendo 64, ma anche un Super Famicom (cioè un Super Nintendo in edizione giapponese) perfettamente funzionante.

Il post di Sakurai, purtroppo, è corredato da una sola fotografia che mostra veramente pochi prodotti di quella che sembra essere una collezione da retrogamer incallito: non è dunque un caso che molti fan di Smash Bros. abbiano chiesto al creatore della serie di Kirby di condividere più informazioni sul suo tesoro o addirittura di avviare un canale YouTube dedicato proprio al retrogaming.

La pubblicazione su Twitter, comunque, non è il primo assaggio della collezione di videogiochi di Sakurai che viene mostrato ai suoi fan: al contrario, durante i Nintendo Direct dedicati a Smash del 2020 e del 2021 abbiamo visto l'incredibile postazione da salotto del papà di Kirby, che oltre alle console più recenti, come Nintendo Switch e PlayStation 4, comprende anche numerose piattaforme retrò.

Come se non bastasse, la passione di Sakurai per la storia videoludica traspare chiaramente da ogni prodotto della serie Smash Bros.: il picchiaduro di Nintendo, infatti, è da sempre colmo di citazioni e di ammiccamenti ai capolavori videoludici del passato, che spesso ritornano sotto forma di trofei, sticker o addirittura strumenti e assistenti.