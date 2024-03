Incredibile, la PS1 faceva girare i giochi del Game Boy! Ecco come

Sono molteplici i fattori che hanno garantito il successo della prima PlayStation, a cominciare da un sontuoso catalogo che include alcuni dei più grandi titoli degli anni '90, come Final Fantasy VII, Metal Gear Solid e così via. In pochi sanno, in ogni caso, che PS1 era in grado di far girare anche i giochi per Game Boy. Non ci credete?

Lo sappiamo, è difficile figurarsi una console in grado di far girare i videogiochi di un sistema concorrente (e per giunta portatile), ma fidatevi quando vi diciamo che era davvero possibile. Tutto merito di un accessorio chiamato Super GB Booster, prodotto dalla compagnia Innovation.

Tale accessorio andava collegato alla porta parallela sul retro della PlayStation ed era dotato di uno slot per accogliere le cartucce del Game Boy. La procedura d'installazione era estremamente semplice, bisognava solo avere l'accortezza di eseguirla a console spenta. Era poi sufficiente riaccenderla per giocare ai titoli per Game Boy, anche a colori laddove previsto, mediante il controller PlayStation. Nello specifico, erano supportati i tasti direzionali e i pulsanti Start, Select, X e Cerchio. Il Super GB Booster era anche dotato di un Cheat Device, che permetteva tra le altre cose di modificare la palette dei colori dei differenti videogiochi.

Tutto molto bello, ma il Super GB Booster aveva anche dei grossi limiti, i quali hanno contribuito a limitarne fortemente la diffusione. Cominciamo con il più grande di tutti: non era in grado di riprodurre l'audio dei giochi per Game Boy, anche se in compenso consentiva l'utilizzo contemporaneo dei CD Audio. In questo modo i giocatori potevano quantomeno ascoltare i propri dischi preferiti in sottofondo. Non mancavano inoltre una serie di bug e differenti problemi di incompatibilità che rendevano la sua fruizione impossibile con determinati titoli.

Infine, bisogna specificare che il Super GB Booster divenne del tutto inutilizzabile sui modelli di PlayStation a partire dall'SCPH-9001 in poi. Non avendola mai supportata ufficialmente, Sony decise di rimuovere la porta parallela da tutti i modelli della console commercializzati a partire dal maggio del 1999. Negli anni in cui era presente veniva sfruttata perlopiù da terze parti, in taluni casi anche per favorire la pirateria.

A proposito della leggendaria console portatile di Nintendo, ecco a voi tre cose fighe che non sapevate di poter fare con un GameBoy.

