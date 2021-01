Incredibile ma vero: oltre 400 kg di console PlayStation all'asta a partire da 800 dollari

Quanto costano 400 kg di PlayStation? E' una bella domanda e la risposta giusta è "a partire da un minimo di 800 dollari", almeno questo è il prezzo stabilito da Goodwill Goblin per uno scatolone con oltre 440 kg di console Sony.

A giudicare dalle foto all'interno della scatola si trovano console PS2, PS4 e PS3 (fat e slim), l'autore dell'asta specifica che il materiale in questione è usato, non ripulito e nella maggior parte dei casi non funzionante, ma non avendo ne modo ne tempo per le dovute verifiche il tutto viene venduto come ideale per pezzi di ricambio.

Il prezzo dell'asta parte da un minimo di 800 dollari, lo stesso venditore propone anche uno scatolone con 290 kg di controller a partire da 650 dollari, anche in questo caso si tratta di materiale usato e non testato, nella scatola trovano spazio anche cavi e alimentatori vari oltre ai singoli joypad.

Il problema per noi italiani risiede ovviamente nei costi di spedizione, decisamente alti per quanto riguarda uno scatolone di oltre 400 kg, tanto da rendere l'operazione ben poco conveniente. Se siete interessati però nulla vi vieta di provare a investire su questo mucchio di console Sony, molte delle quali potrebbero essere pronte per essere rivendute come usate dopo una bella pulita.