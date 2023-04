Incredibile ma vero: arrivano le Pringles di Minecraft al gusto Stufato Sospetto

Buone le Pringles eh? Il celebre snack è disponibile in tantissimi gusti e in passato abbiamo assistito a numerose collaborazioni per dare vita a nuovi sapori. Il più recente è il crossover con Minecraft, per promuovere l'imminente uscita di Minecraft Legends.

Kellog's ha lanciato le Pringles al gusto Stufato Sospetto negli USA, Pringles Minecraft Suspicious Stew Crips sono ora in vendita presso alcuni rivenditori selezionati e supermercati come Walmart, Target, Best Buy e numerose altre catene americane. Purtroppo sul sito internazionale di Pringles non c'è traccia di questa edizione limitata ed è dunque probabile che al momento il lancio sia stato pianificato per i soli Stati Uniti, la speranza è che in futuro le Pringles al gusto Stufato Sospetto possano arrivare anche in Europa e magari in Italia.

In passato, Pringles ha collaborato con Microsoft per offrire codici Xbox Game Pass, le due realtà hanno nuovamente unito le forze dedicando un gusto di Pringles ad uno videogiochi più famosi e venduti di sempre. A proposito, lo sapete perché le Pringles hanno un forma così particolare e unica? La forma delle Pringles è frutto di lunghi anni di studi e il design dello snack è stato realizzato appositamente per trattenere il gusto più a lungo ed evitare che le patatine possano rompersi nel tubo durante il trasporto.