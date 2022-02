Incredibile ma vero: Dying Light 2 occupa sei posizioni su dieci nella Top 10 di Steam

Dying Light 2 di Techland debutta sul gradino più alto del podio di Steam ma non solo perchè il gioco in realtà occupa le prime tre posizioni della Top 10 ed è presente in classifica ben sei volte... Come può essere possibile? Ecco svelato l'arcano.

Come sottolineato da Benji-Sales su Twitter, Steam considera ogni versione singolarmente e questo vale sia per le copie vendute che per le copie preordinate. Dying Light 2 è dunque in classifica con le vendite della versione Standard, Deluxe e Ultimate e con i preordini delle stesse, per un totale di sei prodotti diversi per la piattaforma.

Dying Light 2 Dying Light 2 Dying Light 2 Ultimate Lost Ark Dying Light 2 Elden Ring Dying Light 2 It Takes Two Dying Light 2 Deluxe Total War Warhammer 3

Il successo di Dying Light 2 su Steam ha spinto fuori dalla Top 10 giochi come God of War e Monster Hunter Rise, in classifica trovano spazio anche Lost Ark, il preordine di Elden Ring, It Takes Two e il preorder di Total War Warhammer 3.

Dying Light 2 ha registrato un picco di oltre 266.000 giocatori attivi connessi in contemporanea nel weekend di lancio su Steam, numeri certamente positivi per il videogioco Techland, vedremo se questi numeri verranno mantenuti nel corso del tempo con l'arrivo di nuovi aggiornamenti e contenuti.