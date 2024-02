Incredibile ma vero: EA Sports College Football sta per tornare! Full reveal a maggio

A distanza di tanti anni dalla sua ultima iterazione, EA Sports College Football è pronto a scendere nuovamente in campo. Come rivelato negli ultimi giorni tramite il profilo X ufficiale, la storica produzione e-sportiva di EA Sports sta tornando in grande stile. Siamo ancora lontani dalla sua uscita, ma EA Sports College Football 2025 si avvicina.

"Sì, sta succedendo davvero". Il panorama videoludico accoglierà prossimamente un titolo molto interessante per gli amanti del football: EA Sports College Football 2025 giungerà nel corso di quest'estate, presumibilmente con una programmazione in linea con quanto visto nell'ambito calcistico grazie a EA Sports FC. Tuttavia, prima di attendere l'esatta finestra di pubblicazione del gioco, EA mostrerà a tutti i fan maggiori dettagli sul prodotto.

Secondo quanto riportato dalla stessa software house, a maggio vi sarà infatti un appuntamento per il full reveal di EA Sports College Football 2025. Si tratta di un'occasione da non perdere, soprattutto perché sarà possibile vedere quanto svolto dalla casa di sviluppo per una IP che ha abbandonato il mercato ormai da diversi anni. Cosa ne pensate? Siete contenti per il ritorno in grande stile di EA Sports College Football 2025? In attesa di ulteriori informazioni sull'evento per il reveal del gioco, vi invitiamo a rimanere sintonizzati qui su Everyeye per ricevere altri aggiornamenti. Per il momento, quindi, vi rimandiamo al post X con il teaser del titolo.