Incredibile ma vero: un giocatore ha finito Elden Ring usando 20 frecce

Nel corso delle ultime ore si è aggiunta un'altra run alla collezione delle follie compiute dai giocatori di Elden Ring. Un appassionato del titolo FromSoftware ha infatti deciso di completare il soulslike open world utilizzando solo ed esclusivamente 20 frecce.

Armato di arco pesante, lo YouTuber Ainrun ha infatti affrontato i vari boss con l'obiettivo di colpirli sempre in testa o nei punti deboli. Sfruttando la particolare arma ed il moltiplicatore del danno, la quasi totalità degli avversari è caduta al primo colpo e solo alcuni hanno richiesto qualche proiettile in più. Alla fine del viaggio nell'Interregno, l'utente ha utilizzato solo 20 frecce, stabilendo un nuovo record. Ovviamente l'impresa è stata registrata ed è ora possibile visionare l'intera run su YouTube per scoprire ogni dettaglio su come questo giocatore è riuscito a far fuori con tanta facilità i nemici più temibili del titolo FromSoftware.

Prima di lasciarvi al filmato della bizzarra partita a base di arco e frecce, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su un'altra partita completate nel modo più strano possibile: un utente ha finito Elden Ring utilizzando esclusivamente la torcia.