Incredibile ma vero: questi giochi hanno già 20 anni!

Il tempo vola, forse pure troppo in fretta. Ci sono giochi incredibili usciti già 15 anni fa, ma sembra ieri che facevano furore tra gli appassionati. E potremmo trovare tanti altri grandi classici andando ancora più indietro.

Torniamo precisamente al 2003: era l'epoca delle console a 128-Bit, con PlayStation 2 che dominava il mercato ma dove Xbox e GameCube si ritagliavano comunque il loro piccolo ma nutrito spazio, e soprattutto era un anno dove ogni piattaforma ha saputo offrire produzioni memorabili ed imperdibili per ogni appassionato. Vi ricordiamo dunque sei grandi giochi che hanno compiuto ben 20 anni. Incredibile ma vero, è proprio così!

Beyond Good & Evil

Pur non essendosi rivelato un successo commerciale all'epoca della sua uscita, l'originale Beyond Good & Evil è divenuto ben presto un titolo di culto, capace a posteriori di ottenere fama e grande ammirazione da parte dei giocatori di tutto il mondo. Il titolo Ubisoft aveva tante qualità a suo vantaggio, da una storia coinvolgente a personaggi memorabili fino ad un gameplay che mescolava sapientemente meccaniche Action/Adventure, Stealth e Rompicapo per dare vita ad un'avventura coinvolgente e difficile da dimenticare.

F-Zero GX

Nato dalla collaborazione tra Nintendo e SEGA, F-Zero GX si può considerare ancora oggi come uno dei migliori Racing futuristici mai realizzati. Forte di una giocabilità esplosiva, con un design delle piste curatissimo ed una sensazione di velocità con ben pochi rivali nel suo genere di appartenenza, l'F-Zero pubblicato su GameCube si è imposto come una delle migliori produzioni della console cubica della Grande N. Un vero peccato che F-Zero GX non abbia mai goduto di un seguito diretto, con il brand che si è poi fermato dopo le ultime comparse su Game Boy Advance.

Need For Speed Underground

La serie di Need For Speed vanta un elevato numero di esponenti e tra alti e bassi prosegue ancora oggi, ma fu proprio nel 2003 che vide la luce uno dei suoi giochi più famosi ed amati di sempre. Considerato un reboot del brand, Need For Speed Underground venne accolto con grande entusiasmo da critica e pubblico grazie alle diverse novità che introduceva, da una sofisticata modalità carriera con tanto di narrativa fino a una qualità di sfide e tracciati superiore ai precedenti giochi. Il tutto senza dimenticare l'elevato grado di personalizzazione delle proprie vetture tramite il garage, altro elemento che ha permesso ad Underground di lasciare un segno profondo del suo passaggio a tutta velocità-

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo

Dopo la fine della serie classica e gli ultimi giochi non proprio memorabile, la rinascita di Prince of Persia avvenne grazie agli sforzi di Ubisoft, che ha posto la firma sull'eccezionale Prince of Persia Le Sabbie del Tempo. L'avventura del Principe ha saputo stupire non solo per la sua notevole qualità audiovisiva, ma anche per la pregevole varietà del suo gameplay che alternava combattimenti a fil di spada con numerose sequenze Platform e diversi rompicapi, tutti da affrontare sfruttando con intelligenze il potere delle Sabbie del Tempo a disposizione. Senza dubbio uno dei migliori Action/Adventure della sua generazione.

Silent Hill 3

Dopo aver scritto la storia dei Survival Horror con i primi due giochi, Konami fa ancora una volta centro con Silent Hill 3, forse meno impressionante rispetto ai due capolavori precedenti ma comunque capace di dare ancora più lustro al franchise. Le atmosfere macabre ed angoscianti che hanno fatto la fortuna dei predecessori sono ancora lì, combinate con un level e monster design ancora più raccapricciante ed il consueto sapiente miscuglio di combattimenti ed enigmi che dimostra di funzionare egregiamente anche in quest'occasione. Il terzo episodio di Silent Hill coinvolge anche in chiave narrativa riprendendo gli eventi del capostipite, confermandosi dunque come un prodotto indimenticabile anche in quest'ottica.

Star Wars Knights of the Old Republic

Dalle talentuosi menti di BioWare è arrivato uno dei più grandi videogiochi a tema Star Wars mai realizzati. Star Wars Knights of the Old Republic è stato uno dei giochi di ruolo più significativi della sua epoca, profondo e complesso ma al tempo stesso accessibile quanto basta anche ai neofiti, che hanno potuto così godersi un'avventura longeva e dove ogni missione ed ogni decisione presa aveva un peso non trascurabile sull'evoluzione del gioco. E che dire della storia, graziata da alcuni colpi di scena gestiti in maniera magistrale ed ancora oggi ricordati con stupore da tutti coloro che li hanno vissuti vent'anni fa? Ancora non sappiamo con certezza che fine ha fatto Star Wars KOTOR Remake, ma di sicuro questo capolavoro meriterebbe un ritorno in scena con il botto, così da far appassionare nuove generazioni di videogiocatori.

Ma il 2003 non si limita certo a questi pur grandi prodotti avendo offerto tanto altro ancora: dall'iconico Max Payne 2 The Fall of Max Payne al controverso Manhunt, da Viewtiful Joe a SSX3, e senza dimenticare grandi produzioni Nintendo quali F-Zero GX, Mario Kart Double Dash!! e Mario & Luigi Superstar Saga oppure esclusive Sony di punta come Jak II Renegade e Ratchet & Clank 2 Locked and Loaded. E soprattutto, il 2003 è stato l'anno che ha visto l'esordio di Call of Duty, destinato a divenire uno dei nomi più importanti dell'industria videoludica.

E ora condividete con noi i vostri ricordi: quali giochi del 2003 vi sono rimasti maggiormente impressi nel cuore?