Incredibile ma vero: Snoop Dogg è ufficialmente parte del FaZe Clan!

Il mondo degli streamer e content creator nelle ultime ore ha subito un nuovo scossone con un annuncio sorprendente: Snoop Dogg è un membro del FaZe Clan! La leggenda della West Coast si unirà al consiglio di amministrazione e opererà come talent scout e content creator.

Il reveal di questa nuova collaborazione giunge direttamente dai canali di FaZe Clan e del rapper, il quale ha spiegato come il figlio Cordell lo abbia guidato nella scelta di unirsi al team FaZe. Noto ora come FaZe Snoop, si unirà a LeBron James Jr. e Lil Yachty tra le personalità parte della rete di talenti del Clan.

Il Chief Strategy Officer di FaZe Clan, Kai Henry, ha dichiarato: “La relazione organica tra FaZe e Snoop è in costruzione ormai da anni, quindi siamo entusiasti di accogliere ufficialmente FaZe Snoop nella famiglia. In qualità di ‘original internet kid’ e giocatore di prima generazione, Snoop ha sempre compreso la connessione culturale tra musica, stile di vita e giochi. Oggi, Snoop è una voce di spicco nella comunità emergente di Web3 e abbiamo piani entusiasmanti da creare insieme nel metaverso, creando nuove opportunità di coinvolgimento per entrambi i nostri fan”.

È ben chiaro, pertanto, come FaZe Snoop opererà non solo come content creator, bensì come personalità di spicco di FaZe Clan anche nel metaverso. Quando la società sarà quotata in borsa più tardi nel 2022, poi, si unirà ufficialmente al CdA di FaZe Clan.

À propos di streamer, a metà febbraio Pokimane ha confermato che resterà su Twitch.