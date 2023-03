Incredibile ma vero, ecco il video gameplay di Starfield upscalato dall'ultimo trailer

Molti di voi avranno notato la presenza di un breve video gameplay nascosto nel trailer che annuncia la data di uscita di Starfield, si tratta di una sequenza di gioco trasmessa su un monitor in secondo piano e visibile per meno di un minuto.

Il video in questione, mostrato su uno schermo delle dimensioni di pochi centimetri, è stato upscalato in Full HD, il risultato non è eccezionale a dire il vero ma quantomeno si riescono a vedere alcune sequenze di gioco in azione. In generale, il video non aiuta a farsi una idea precisa sulla qualità del progetto, per vedere il gameplay di Starfield dovremo attendere l'11 giugno, quando Bethesda trasmetterà lo Starfield Direct, subito dopo l'Xbox Showcase.

Starfield è atteso per il 6 settembre 2023, nei mesi scorsi si parlava di un lancio previsto alla fine dell'estate ma evidentemente il team ha bisogno di qualche settimana in più per rifinire al meglio alcuni aspetti del progetto e curare la fase finale di polishing. Starfield esce al lancio su Game Pass su PC e Xbox Series X/S, il nuovo attesissimo gioco di Bethesda Game Studios non uscirà su Xbox One e nemmeno sulle console della famiglia PlayStation come PS4 e PS5.